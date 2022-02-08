Спрос на ПЦР-тестирование на коронавирус в частных медлабораториях вырос до 2,5 раз

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Спрос на ПЦР-тестирование на коронавирус в РФ в частных медицинских лабораториях вырос до 2,5 раз в связи с увеличением уровня заболеваемости. Об этом сообщили опрошенные ТАСС представители компаний.

Рост спроса на эту услугу у "Хеликс" за последние две недели вырос более чем в два раза, рассказала заместитель генерального директора лабораторной службы компании Дарья Горякина. "Компания "Хеликс" фиксирует резкий рост спроса на ПЦР-тестирование, начиная с середины января 2022 года. За последние две недели мы видим рост заказов на ПЦР-тесты на COVID-19 более чем в два раза", - сказала она.

Спрос на ПЦР-тесты на коронавирус среди клиентов Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора вырос в 2-2,5 раза, сообщила руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии, ведущий эксперт центра Елена Тиванова. Растущий спрос на ПЦР-тесты с середины января отмечает и "Медси", за этот период объем ПЦР-тестирования увеличился на 60%, рассказала руководитель лабораторной службы Smartlab, заместитель медицинского директора по лабораторной диагностике ГК "Медси" Ольга Калачева. О существенном росте спроса на услугу также сообщили в пресс-службе "Инвитро".

Несмотря на возросший спрос, компании не увеличили сроки выдачи результатов тестов на коронавирус и готовы к дальнейшему росту нагрузки. Лабораторные комплексы "Хеликс" работают круглосуточно в три смены. Компания в 2021 году расширила мощности пяти ПЦР-лабораторий - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. Общая пропускная способность ПЦР-лабораторий составляет 60 тыс. тестов в сутки. Кроме того, в январе "Хеликс" наняла 130 новых сотрудников и расширила состав поставщиков в целях недопущения дефицита тест-систем и расходных материалов, отметила Горякина.

Есть свободные мощности и человеческие ресурсы и у CMD. Компания регулярно тестирует персонал для своевременной изоляции заболевших, имеет запас реагентов и максимально использует возможности лабораторно-информационной системы, автоматизируя все процессы, подчеркнула Тиванова. "Медси" усиливает производственные мощности лаборатории Smartlab, в перспективе объемы ПЦР-тестирования планируется увеличить в два раза, сообщила Калачева. В "Инвитро" также усилили технологические мощности, оптимизировали логистические цепочки и перевели лабораторные комплексы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске и Самаре на круглосуточный режим работы.