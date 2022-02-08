Возле станции метро "Нижегородская" в Москве обновят тротуар и остановочные павильоны

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году начнут благоустраивать территорию возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке столицы, там обновят тротуары и остановочные павильоны. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В зону работ войдут проезды проектируемые №219 и №830, Орехово-Зуевский, 1-й и 2-й Карачаровские, шоссе Фрезер и Перовское, улицы 3-я Карачаровская, Газгольдерная и Верхняя Хохловка, Рязанский проспект и его дублер. В рамках проектов воздушные кабельные линии уберем под землю, проложим дополнительную ливневую систему, приведем в порядок тротуары. Обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, организуем удобные парковочные карманы на 350 машино-мест и велопарковки. Для пассажиров общественного транспорта установим восемь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения запланированы корректировка расположения светофорных объектов и обустройство наземных переходов.

"В ходе благоустройства предусмотрена установка порядка 500 фонарей и уличных торшеров, возле пешеходных "зебр" поставим опоры контрастного освещения. Особое внимание уделим озеленению: высадим 60 деревьев и почти 2,4 тыс. кустарников, общая площадь газона превысит 100 тыс. кв. м", - подчеркнул он.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в районе станции сделают три навеса "сухие ноги", чтобы обеспечить комфортную пересадку пассажиров из одного транспорта в другой.

Завершить работы возле метро "Нижегородская" планируется в 2023 году.