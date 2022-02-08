РБК: доля компаний в России с работниками на удаленке выросла до 51%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доля сотрудников в России, работающих дома, выросла до 51% в феврале 2022 года, пишет во вторник РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

И работать удаленно или на себя

Семь профессий, которые можно освоить за полгода.

Семь профессий, которые можно освоить за полгода. И работать удаленно или на себя

О наличии сотрудников на удаленке сообщил 51% опрошенных компаний, причем в четырех из десяти на дому работает более 30% персонала. Это самый высокий показатель с мая 2020 года, когда дистанционно работали в 59% компаний. Согласно результатам опроса, показатель вырос за последние две-три недели, до этого о работающих удаленно сообщали 31% работодателей.

В Москве сотрудников на удаленную работу перевели 68% работодателей, в Санкт-Петербурге - 63%. Чаще всего на удаленку переводят сотрудников, занятых в сферах информационных технологий, продаж, управления персоналом, закупок и снабжения, а также работников бухгалтерий и финансистов.

Опрос проходил 2-7 февраля 2022 года в 174 населенных пунктах. В нем участвовали 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб, пишет РБК.

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ 1 февраля рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с кратным ростом заболеваемости ковидом в России. В Минтруде отметили, что число работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется работодателем самостоятельно, исходя из возможностей работодателя и работников. Там подчеркнули, что перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач.