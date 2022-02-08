УрФУ планирует увеличить число иностранных студентов в два раза к 2030 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует к 2030 году увеличить количество иностранных студентов почти до 9 тыс. Достичь такого показателя поможет расширение инфраструктуры вуза, строительство новых общежитий и постоянное увеличение бюджетных мест, сообщил ТАСС ректор университета Виктор Кокшаров.

"Сегодня у нас обучаются студенты из 116 стран мира - 4 400 человек. Мы планируем увеличить их количество примерно в два раза к 2030 году. Это будет делаться параллельно с наращиванием наших инфраструктурных возможностей, строительством новых общежитий", - сказал Кокшаров.

Ректор отметил, что в 2022 году будет построено новое общежитие на более чем 1,3 тыс. человек, а в 2023 году университет получит часть нового кампуса - деревню Универсиады-2023 на 8,5 тыс. человек. Площадь общежитий в новом кампусе превысит 209 тыс. кв. м.

Кокшаров также сообщил о ежегодном приросте бюджетных мест на 20%. В 2020 г. вуз принял примерно 6,5 тыс. студентов на бюджетные места всех форм обучения, в 2021 г. - более 7,4 тыс. В 2022 ожидается, что вуз примет более 9,3 тыс. студентов на бюджет.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз был лидером по бюджетному приему в стране. В УрФУ обучаются более 4 400 иностранных студентов, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. Университет является участником программы "Приоритет-2030".