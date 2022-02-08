В ЕАО отменили мемориальные мероприятия к столетию Волочаевского боя из-за коронавируса

ТАСС, 8 февраля. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) перенесли на неопределенный срок мемориальные мероприятия в день столетия окончания Волочаевского боя, который фактически завершил Гражданскую войну в России, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и приходом на территорию региона нового штамма "омикрон" мемориальное мероприятие ко дню окончания Волочаевского боя решено перенести", - говорится в сообщении.

Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов отметил, что проведение массовых мероприятий с числом участников до 3 тыс. человек возможно при коэффициенте распространения инфекции менее 0,8%. В данный момент в регионе темп прироста за сутки составляет 0,14%. Также отмечается повышение заболеваемости ОРВИ. Масштабное мероприятие рекомендовано перенести до установления в области благополучной эпидемиологической ситуации.

"Столетие со дня окончания Волочаевского боя - это знаменательная дата, очень важная для нашей истории. Но гораздо важнее для нас жизнь и здоровье каждого жителя региона. Поэтому памятное событие решено перенести до момента, когда уровни заболеваемости снизятся, и мы сможем безопасно проводить мероприятия на свежем воздухе", - сообщил заместитель председателя правительства области по социальной политике Валерий Жуков.

Волочаевская битва - одно из крупнейших сражений, которое фактически завершило Гражданскую войну в России. Враждующие стороны - Народно-революционная армия под командованием Василия Блюхера и Белоповстанческая армия под командованием подполковника Викторина Молчанова - штурмовали сопку Июнь-Корань на подступах к Хабаровску. Битва шла с 5 по 14 февраля 1922 года, достигнув апогея 12 февраля 1922 года. Именно в этот день произошел решающий бой у сопки Июнь-Корань под селом Волочаевка. 14 февраля 1922 года Народно-революционная армия Дальневосточной республики без боя взяла Хабаровск.