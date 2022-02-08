Иркутский губернатор вышел на работу после перенесенного второй раз коронавируса

ИРКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который во второй раз заразился коронавирусом и уходил на самоизоляцию, получил отрицательный результат анализа на наличие инфекции и вернулся к работе в обычном режиме. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства региона.

"Губернатор получил отрицательный тест и сегодня вышел на работу", - сказал собеседник агентства.

О заражении коронавирусом и уходе на самоизоляцию Кобзев сообщил ТАСС 3 февраля. Он отметил, что болезнь проходит в легкой форме. Глава региона работал дистанционно. Первый раз иркутский губернатор перенес коронавирус осенью 2020 года, тогда он был госпитализирован.

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 7 февраля подтверждено 186 252 случая заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост достиг почти 2,5 тыс. человек. В предыдущие четыре волны ежесуточный максимум составлял порядка 600 заболевших. В больницах в настоящее время находятся более 4 тыс. пациентов, свободный коечный фонд составляет 25%.

В Приангарье действует обязательный масочный режим. Вакцинацию обязаны пройти граждане, относящиеся к группам риска. Введены QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун. Временно запрещены гастрольные концерты и спектакли.