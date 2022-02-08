В лабораториях заявили, что чувствительность ПЦР-тестов на "омикрон" составляет до 100%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тесты на определение штамма коронавируса "омикрон" методом ПЦР являются высокочувствительными, сообщили в "Медси", "Инвитро" и "Хеликс".

"Чувствительность теста для заявленных мутаций составляет 100%", - рассказала ТАСС заместитель медицинского директора по лабораторной диагностике ГК "Медси", руководитель лабораторной службы SmartLab Ольга Калачева. Компания объявила о запуске тестирования на "омикрон" и "дельту" в лабораторной сети SmartLab в конце января. Сеть может проводить до 500 определений в день с типированием нового штамма.

Диагностическая чувствительность тестов на "омикрон" у "Инвитро" составляет 95%. Этот показатель сопоставим с чувствительностью диагностических наборов по выявлению РНК SARS-CoV-2, которые используются для тестирования на COVID-19, сообщили в пресс-службе компании.

Чувствительность ПЦР-тестов на "омикрон" у "Хеликс" также составляет 95%, отметили в компании. Лабораторная служба использует тест-систему, разработанную ФМБА России.

"Новый тест позволяет определить, каким именно штаммом инфицирован человек, а значит, дает врачу максимально полную клиническую картину, возможность оценить риски и принять правильное решение о дальнейших действиях. Также определение генетического варианта вируса поможет принять своевременные профилактические и карантинные меры в условиях стремительного распространения омикрон-штамма в России", - объяснил медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов.