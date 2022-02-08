Парламент Австралии признал обвинения в адрес своих сотрудников в насилии над женщинами

СИДНЕЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральный парламент Австралии официально признал обвинения в издевательствах и сексуальном насилии, выдвинутые против ряда его сотрудников в феврале 2021 года, и принес извинения всем пострадавшим от неправомерных действий в его стенах. С соответствующим заявлением во вторник выступили председатель Сената Слейд Брокман и спикер Палаты представителей Эндрю Уоллес.

В нем в частности указано, что парламентарии признают выдвинутые обвинения и "глубоко сожалеют о произошедшем". "Мы признаем вину перед всеми, кто, возможно, сталкивался с неправомерными действиями. Этот опыт оказал глубокое и сильное влияние на вашу жизнь. Мы выслушали и услышали вас, и мы принимаем ваши призывы к переменам", - говорится в заявлении.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в парламенте, также принес свои извинения всем пострадавшим и лично Бриттани Хиггинс, которая первой публично выступила с обвинениями против одного из сотрудников парламента в конце 2020 года. "Я приношу мисс Хиггинс свои извинения за ужасные вещи, которые здесь произошли. Я также сожалею о случившемся со всеми <…>, у кого не хватило смелости заговорить", - сказал глава правительства.

Также в парламенте сообщили, что для профилактики подобных правонарушений будут приняты самые решительные меры, включающие ограничение на распитие спиртных напитков в здании парламента, соблюдение принципов гендерного равенства при формировании коллектива, создание новых надзорных органов, а также внедрение кодексов поведения для депутатов и их сотрудников. По словам спикера Палаты представителей, федеральный парламент ждет "амбициозная программа реформ, направленных на обеспечение самых высоких рабочих стандартов".

Скандал вокруг австралийского парламента

В конце февраля 2021 года стало известно, что в полицию Австралии было передано заявление об изнасиловании, произошедшем в здании австралийского парламента в 1989 году во время учебных дебатов для учеников выпускных классов. В заявлении сообщалось, что Кристиан Портер, которому тогда было 17 лет, изнасиловал 16-летнюю девушку, участвовавшую вместе с ним в дебатах. Тогда же стало известно о том, что в полицию обратились и еще несколько женщин, обвинявших сотрудников парламента и его депутатов в сексуальном насилии и издевательствах.

Заявления вызвали широкий общественный резонанс, ставший причиной масштабных акций против насилия над женщинами, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. На фоне обвинений бывший министр обороны страны Линда Рейнолдс, которую обвинили в попытке скрыть случаи насилия, была переведена на должность министра государственных служб и системы страхования, а Портер был вынужден оставить государственную службу. В настоящий момент ведется расследование обвинений в изнасиловании, выдвинутых против министра образования страны Алана Таджа, однако они пока остаются недоказанными, а сам глава ведомства отрицает вину.