Новосибирский губернатор ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушел на самоизоляцию, у него поднялась температура, точный диагноз не поставлен, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"У губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента информационной политики региона Сергея Нешумова.

Уточняется, что из-за недомогания глава региона перенес запланированный прямой эфир, где он должен был ответить на вопросы жителей.

По последним данным оперштаба, в регионе зарегистрировано 113 685 случаев заражения коронавирусом (+ 2 743 за сутки), в том числе у 14 095 детей (+ 518 за сутки). 77 309 пациентов выздоровели (+306 за сутки).