"Известия": на отказ от ненужных подписок предложили давать 14 дней

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Экосистемы в РФ могут обязать ввести "период охлаждения" в 14 дней: в течение этого времени клиент получит право отказаться от подписки, если еще не начал пользоваться услугами. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на перечень норм по регулированию экосистем, выработанный по итогам совещаний на площадке АНО "Цифровая экономика".

В документе предлагается закрепить за клиентом право отказаться от подписки в течение двух недель, в случае если он не начал пользоваться услугами. Сейчас потребитель должен заплатить за подписку, даже если не воспользовался цифровым сервисом. "Период охлаждения" уже действует (например, на страховом рынке), и теперь предлагается распространить его на договор при оформлении подписок, пояснили газете в АНО "Цифровая экономика".

Предлагается также обязать экосистемы и цифровые платформы сообщать клиенту об очередном списании денег, делить рассылки на рекламу и необходимые уведомления и включить самозанятых в перечень возможных заявителей на получение сертификата соответствия продукции. В Агентстве стратегических инициатив подтвердили изданию востребованность проработки вопроса о доступе работающих на себя к продажам через маркетплейсы. Меры касаются и защиты персональных данных пользователей, ограничения таргетированной рекламы, уточнения антимонопольного и налогового законодательства, защиты российских экосистем на зарубежных рынках.

В совещаниях по регулированию экосистем на площадке АНО "Цифровая экономика", проходивших начиная с мая 2021 года, принимали участие представители Минэкономразвития, Минцифры, ЦБ, Роспотребнадзора, бизнес-сообщества: Сбера, "Яндекса", Ozon, Wildberries, МТС. Перечень предлагаемых норм по регулированию направили в Центр компетенций федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды", где идет работа над изменениями в законодательство по работе экосистем и маркетплейсов. АНО "Цифровая экономика" подтвердила газете отправку письма, Центр компетенций - его получение, где подчеркнули, что предлагаемые нормы будут учтены при подготовке изменений в законодательство. В Минэкономразвития изданию подтвердили, что результаты по итогам встреч в АНО "Цифровая экономика" подведены. Участие в совещаниях на платформе АНО "Цифровая экономика" газете подтвердили в Ростелекоме, ВТБ, Ozon, "ВСК Страховании" и "СКБ Контур".

Замначальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский уточнил "Известиям", что сегодня клиент может отказаться от любой приобретенной услуги и вернуть деньги за вычетом понесенных исполнителем расходов на любом этапе сделки. Расходы при этом должны быть обоснованными, часто они пропорциональны срокам пользования услугами. Таким образом, нововведение может как улучшить положение потребителя, если отказ в течение 14 дней позволит вернуть всю сумму предоплаты, так и ухудшить его (если ограничит его в уже установленных правах). Другие предложения по регулированию экосистем в целом соответствуют ожиданиям потребителей и будут поддержаны ведомством, резюмировал Пучковский.