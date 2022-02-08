Более 130 бесплатных экскурсий проведут в Москве в честь Всемирного дня гида

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут посетить более 130 бесплатных экскурсий 20 февраля. Записаться на мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню гида, можно с 8 по 18 февраля, сообщается во вторник на сайте мэра Москвы.

"Экскурсионные программы приурочены ко Дню гида, который отмечается во всем мире 21 февраля. В Москве к этой дате уже традиционно проводятся тематические прогулки. Сейчас их запланировано больше 130. Все они пройдут с соблюдением действующих санитарных мер", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Экскурсии будут проводить профессиональные гиды, которые расскажут об архитектурных памятниках на Пречистенке, усадьбе князей Куракиных на Новой Басманной и предложат подняться на крышу здания в Таганском районе, чтобы увидеть Москву с высоты птичьего полета. Также для участников акции подготовили прогулку по старинным есенинским улочкам и переулкам вокруг музея поэта.

Записаться на мероприятия можно с 8 по 18 февраля. Количество участников каждой прогулки ограничено.

Экскурсионная программа подготовлена Комитетом по туризму Москвы при поддержке столичных департаментов культуры и культурного наследия, Московского метрополитена, а также Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, экскурсионных компаний.