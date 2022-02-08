В Чите приостановили диспансеризацию и профосмотры

ЧИТА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края во вторник приостановило до особого распоряжения диспансеризацию взрослого населения и плановые профилактические осмотры в Чите из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с ростом заболевания ОРВИ и коронавирусной инфекцией среди взрослого населения принято решение приостановить плановые профилактические осмотры и диспансеризацию в основных медицинских учреждениях города Читы. Клинический медицинский центр, городская клиническая больница № 2 и краевая больница "РЖД-Медицина" до особого распоряжения продолжат проводить обязательные предварительные и периодические осмотры пациентов", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Забайкалья Оксаны Немакиной.

Персонал медицинских организаций перераспределят на оказание помощи больным с подозрением на ОРВИ, грипп и COVID-19.

В Забайкалье с середины января отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 1 229 случаев заражения - это максимальный для региона показатель за все время пандемии. Минздрав края перевел все амбулаторные и стационарные службы в режим повышенной готовности.

С 10 января в регионе действует система QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах. До 1 марта запрещены все массовые мероприятия с участием детей.