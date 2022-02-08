Рекордно низкие концентрации взвешенных веществ в воздухе фиксировали в Москве в январе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Впервые за последние пять лет в Москве в январе зафиксировали рекордно низкие концентрации взвешенных веществ в воздухе. Это стало возможно благодаря ветреной погоде и сильным снегопадам, сообщил во вторник журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в январе этого года среднемесячные концентрации РМ10 и РМ2,5, оксида углерода находятся на рекордно низком уровне за последние пять лет. Это, в частности, связано с интенсивными ветрами и обильными снегопадами, объем выпавших осадков превысил среднемесячную норму на 40%", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что столичные власти уделяют особое внимание контролю состояния воздуха. "В круглосуточном режиме в Москве сегодня работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - уточнил Бирюков.

Заммэра напомнил, что в настоящее время продолжается работа по созданию единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области. В рамках этого проекта в прошлом году в ближнем Подмосковье установили 15 автоматических станций контроля.

"В столице реализуется ряд программ, направленных на улучшение экологической обстановки, в числе которых проекты по экологизации коммунального и энергетического комплексов, промышленных предприятий, пересмотр транспортной политики, под особым контролем находится санитарное состояние города. За десять лет удалось снизить концентрацию оксида углерода в атмосферном воздухе в 1,6 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота и взвешенных веществ - в 1,3 раза", - отметил Бирюков.