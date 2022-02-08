В Москве аферисты стали чаще похищать деньги под видом сотрудников соцслужб

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Аферисты стали чаще похищать деньги у москвичей под видом сотрудников социальных служб, предупреждает во вторник пресс-служба столичной прокуратуры.

"В Москве участились случаи хищения денежных средств граждан под видом сотрудников социальных служб. Злоумышленники, представляясь сотрудниками социальных и пенсионных служб, а также управляющих компаний, обманным путем получают уникальную информацию банковских карт и совершают хищения", - говорится в сообщении.

Мошенники звонят по телефону и обещают якобы положенные социальные выплаты. Они просят продиктовать номер банковской карты, код безопасности и другие реквизиты, узнав которые, получают полный контроль над сбережениями и возможность ими распоряжаться.

"В январе 2022 года в столице совершено 999 мошенничеств с использованием средств мобильной связи", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что настоящие сотрудники банков, правоохранительных органов и служб социальной защиты никогда не просят граждан принимать участие в мероприятиях, связанных со снятием и переводом денежных средств, получением кредитов, продажей квартир, передачей данных банковских карт. В прокуратуре советуют никому и никогда не сообщать уникальные данные банковских карт.