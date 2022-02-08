Мэрия Владивостока объявила аукцион по подрядчику на утилизацию собранных старых автошин

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты в 2021 году передали на переработку более 110 тыс. шин, собранных на улицах Владивостока, это втрое больше, чем в 2020 году. До конца ноября 2022 года планируется передать на вторичную переработку около 107 тыс. шин, сообщила во вторник пресс-служба мэрии.

"Городское управление дорог объявило открытый электронный аукцион на поиск подрядной организации, которая займется вывозом и переработкой собранных на улицах города автопокрышек. До конца ноября во Владивостоке планируется передать на вторичную переработку около 107 тыс. шин. Специалисты рассказывают, что за прошлый год с городских улиц было собрано и передано на переработку свыше 110 тыс. колес. Этот показатель в три раза превысил показатели 2020 года", - говорится в сообщении.

Бывшие в употреблении автопокрышки на улицах собирают почти каждый день. Часто службам приходится вывозить целые завалы из старых колес, которые возникают за гаражами, в лесу. Автопокрышки относятся к отходам четвертого класса опасности (малоопасные), но их складирование на обычных контейнерных площадках запрещено. Шины разлагаются не менее 100 лет, они могут загрязнять почву и грунтовые воды вредными веществами.

В январе правительство края сообщало, что Приморье первым в стране подписало соглашение с Российским экологическим оператором о создании в регионе экологического технопарка, где будут перерабатывать и утилизировать отходы, полученные в результате сортировки. Соглашение предусматривает создание экотехнопарка по утилизации пластика, стекла, бумаги, картона, старых автошин. Также это относится к вторсырью, сортировка которого внедряется в регионе. В качестве перспективной территории для внедрения подобных мощностей рассматривается территория опережающего развития "Надеждинская".

Переход на раздельный сбор мусора - одна из задач нацпроекта "Экология". Работа ведется по направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, лучшие производственные технологии. Предполагается создание системы обращения с отходами, снижение в два раза уровня загрязнения воздуха, ликвидация опасных свалок и оздоровление водоемов.