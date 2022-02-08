Древаль заявил, что лектории общества "Знание" стали точками притяжения для молодежи

СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Лектории российского общества "Знание", открытые в регионах РФ, стали точками притяжения для молодежи, которая хочет получать знания. Об этом во вторник в ходе марафона "Знание" о науке будущего" заявил генеральный директор общества Максим Древаль.

Общество "Знание" ранее открыло девять мультимедийных лекториев в разных регионах РФ. Планируется соединить их в единую систему, управляемую из одного центра в Москве. Во время прямых эфиров лектории смогут связываться между собой.

"Это такие точки притяжения для молодежи, которая тянется к знаниям", - сказал гендиректор общества, добавив, что лектории являются и "трибунами для талантливых лекторов, ученых, просветителей, которые хотят такими знаниями делиться".

Как отметил Древаль, в проходящем во вторник марафоне принимают участие более 40 экспертов, которых собрали на площадках пяти студий "Знания": в Вологде, Екатеринбурге, Сочи, Казани и Туле. Речь на марафоне пойдет об инновациях в области биотехнологий, искусственного интеллекта, космоса, синтеза генов и других направлений науки и техники. "Российская наука подарила миру огромное количество легендарных имен и величайших открытий. Что очень важно, она продолжает стремительно развиваться и вписывает в свою историю новые имена", - подчеркнул Древаль.

Общество "Знание" было создано в 1947 году. В апреле 2021 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на необходимость перезагрузки старейшей просветительской организации страны на современной цифровой платформе. 12 мая в Москве состоялся III съезд общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. Общество провело масштабную работу по расширению сообщества лекторов, созданию просветительского контента и его размещению на всевозможных цифровых платформах, были организованы просветительские проекты и мероприятия в новых молодежных форматах по всей России.