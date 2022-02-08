{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав получил полномочия утверждать перечень лекарств для сотрудников авиации

Членам летного экипажа и диспетчерам запрещается без назначения врача принимать лекарства, включенные в перечень препаратов, влияющих на способность выполнять их функции.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минздрав получил полномочия по утверждению перечня лекарственных препаратов, влияющих на работоспособность сотрудников авиации. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации <...> "Об утверждении положения о Минздраве РФ" <...> дополнить подпунктом <...> следующего содержания: перечень лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением (по согласованию с министерством транспорта РФ)", - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке к проекту этого постановления, в федеральном законе №208 от 11 июня 2021 года, который в том числе вносит изменения в Воздушный кодекс РФ, введена новая норма, в соответствии с которой членам летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчерам управления воздушным движением запрещается без назначения врача принимать лекарства, включенные в перечень препаратов, влияющих на способность выполнять их функции.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
В России за сутки госпитализировали 20 185 человек с коронавирусом
Увеличение числа госпитализаций произошло в 77 регионах
Читать полностью