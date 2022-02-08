Москалькова рассчитывает, что бесплатная юрпомощь будет доступна освободившимся осужденным

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает, что бесплатная юридическая помощь станет доступна людям, освободившимся из мест лишения свободы. Об этом она заявила во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

"Нам очень понравилось ваше предложение о бесплатной юридической помощи, о создании специальной системы учреждений по бесплатной юридической помощи. Хотелось бы, чтобы эта помощь оказывалась также людям, освобожденным из мест лишения свободы", - сказала Москалькова, обращаясь к министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

В ноябре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о запуске пилотного проекта по оказанию бесплатной юридической помощи для граждан в 10 регионах. До 1 июля 2022 года по итогам эксперимента Минюст представит в правительство доклад о целесообразности создания федеральной государственной информационной системы для оказания гражданам бесплатной юридической помощи.