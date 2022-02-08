Стоимость компенсации путевки в летний лагерь в Приамурье увеличили до 75%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство образования Амурской области в 2022 году компенсирует до 75% стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря в период летних каникул. Ранее компенсация составляла 50%, сообщила пресс-служба министерства.

В 2022 году средняя стоимость продуктов питания на одного ребенка, который пребывает в детском лагере, выросла на 14%, набора медикаментов - на 5%, что повлияло на стоимость путевки.

"Если в прежние годы минимальный размер компенсации составлял 14% от средней стоимости путевки в стационарные организации отдыха и оздоровления школьников и 50% от стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, то теперь он возрос до 25% и 75% соответственно. Средняя стоимость путевки, предусмотренная для расчета компенсации, - 30 тыс. рублей. Такие меры позволят сделать детский отдых более доступным, несмотря на рост стоимости", - цитирует пресс-служба первого замминистра образования и науки Амурской области Елену Бурдуковскую.

Начало летней оздоровительной кампании в Амурской области запланировано на начало июня, детей готовы принять 15 загородных лагерей, 263 пришкольных лагеря, 16 лагерей труда и отдыха и один стационарный палаточный лагерь. Также во время каникул в регионе будут организованы профильные смены, слеты. На отдых и оздоровление детей в 2022 году из бюджета области выделено свыше 190 млн рублей.

"Открытие оздоровительных учреждений будет возможно только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Как и прежде, еще одно обязательное условие - 100% вакцинация против коронавирусной инфекции всех работников", - добавили в пресс-службе регионального министерства.