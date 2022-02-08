В Липецкой области за неделю на 44% выросло число заболевших ОРВИ

ТАСС, 8 февраля. Более 15,7 тыс. жителей Липецкой области заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за минувшую неделю, что на 44% больше показателей предыдущей недели. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

"В Липецкой области за 5 неделю 2022 года зарегистрировано 15 770 случаев острых респираторных вирусных инфекций (гриппа - 0), показатель заболеваемости составил 129,1 на 10 тыс. населения, что на 44% выше уровня предыдущей недели", - говорится в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, большая часть заболевших проживает в Липецке, это 10 753 человека. За четвертую неделю 2022 года в Липецкой области было зарегистрировано 10 914 случаев ОРВИ, в том числе 4 гриппа, показатель заболеваемости составлял 96,7 на 10 тыс. населения, что было на 55% выше уровня предшествовавшей недели. В Липецкой области прививки от гриппа сделали 49,9% жителей региона или 562,9 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. беременных, более 170 тыс. детей. Поствакцинальных осложнений не зарегистрировали. Всего в регионе планируется привить от гриппа не менее 60% населения, или 684 тыс. человек.

В Липецкой области отмечается рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось почти в 11 раз - с 90 до 969. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено более 98,7 тыс. случаев заражения, выздоровели более 83,9 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения ряда заведений общепита, театров, музеев необходимо показать ковид-сертификат. В больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 450 коек, из них свободно 19,7%.