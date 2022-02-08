Предупреждение о лавинной опасности объявлено в горах Сочи на 8-10 февраля

СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи с 8 февраля до вечера 10 февраля в связи с опасностью схода лавин на высотах свыше 500 м.

"Штормовое предупреждение по лавиноопасности в муниципальном образовании г. Сочи", - сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

МЧС рекомендует не выходить в горы в непогоду и иметь в виду: при крутизне склонов более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде; при крутизне более 30 градусов лавины чаще сходят по непоросшим склонам. МЧС советует соблюдать меры безопасности, в частности не пересекать лощины с крутизной более 20 градусов ранее 2-3 дней после снегопада. При ЧС звонить: "101" - с мобильных телефонов, 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия регионального главка МЧС.