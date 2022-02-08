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Пандемия COVID-19

Глава Минздрава ФРГ допустил возможное возникновение новых мутаций коронавируса

По мнению Карла Лаутербаха, пандемия не закончится в ближайшее время

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах допустил возможное появление новых мутаций коронавируса в будущем.

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Министр пояснил, что возникновение новых штаммов коронавируса связано с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, который наблюдается в настоящее время. "На данный момент вирус имеет наилучшие условия для дальнейшего развития. То, что при таком большом количестве инфекций не возникнет мутаций, немыслимо с эпидемиологической точки зрения", - отметил Лаутербах в опубликованном во вторник интервью изданию Stern.

По этой причине, по мнению министра, пандемия не закончится в ближайшее время. "То, что пандемия закончится на [штамме] "омикрон", исключено. Мы можем только надеяться, что новые мутации будут более безобидными", - подчеркнул Лаутербах, уточнив, что "до сих пор, к сожалению, это было не так". Тем не менее он выразил надежду на то, что летом ситуация улучшится и будет схожа с прошлогодней.

Ранее глава Минздрава ФРГ не исключил смягчения к апрелю действующих в стране ограничительных мер, направленных на сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции. Однако это будет возможно лишь при условии, что пик заражения омикрон-штаммом коронавируса в Германии, как и ожидалось, придется на середину февраля. В настоящее время, по словам министра, говорить о каких-либо послаблениях слишком преждевременно.

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за последние сутки на 169 571. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 11 287 428 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 177 пациентов. Общее число летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 118 943. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) достиг нового рекордного значения и составил 1441,0.

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