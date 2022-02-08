Минздрав предложил продлить срок действия сертификата об отсутствии ВИЧ для иностранцев

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минздрав предлагает продлить с трех до 12 месяцев срок действия сертификата об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию. Соответствующий проект приказа опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В приложение 1 "Требования к сертификату об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в РФ" пункт 6 изложить в следующей редакции "Сертификат действителен в течение двенадцати месяцев с даты его выдачи", - говорится в документе.

Медосвидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие в организме наркотических, психотропных, новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, а также на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции вводится федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований, утвержден и вступит в силу 1 марта 2022 года. Как поясняли ранее в Минздраве РФ, указанные в текущей редакции приказа сроки в три месяца предусматривают сроки действия документов для их передачи в территориальные органы внутренних дел и ни в коем случае не означают необходимость прохождения освидетельствования один раз в три месяца. При этом в министерстве обещали уточнить срок действия документов о медосвидетельствовании.