В МЧС предупредили о подъеме уровня воды в Сочи до неблагоприятных отметок

СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Подъем уровня воды в отдельных реках с достижением неблагоприятных отметок ожидается в Сочи 9 февраля, сообщает во вторник ГУ МЧС по Краснодарскому края.

"В связи со снеготаянием в горах и с ожидаемыми сильными осадками на территории г. Сочи в течение суток 9 февраля ожидаются подъемы уровня воды в отдельных реках с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в опубликованном сообщении.

В администрации города уточнили, что в Сочи также объявлено штормовое предупреждение в связи с очень сильным снегом. В предгорной зоне и низких горах пройдет сильный дождь, ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра. Местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

"Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города проявить бдительность, принять все необходимые меры предосторожности, в том числе и по сохранности имущества. По возможности отказаться от отдыха на природе и выхода в горы. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями", - отмечается в сообщении.