Мишустин поручил следить, чтобы больничные пациентов с "омикроном" вовремя продлевались

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании координационного совета по борьбе с ковидом поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проследить за тем, чтобы больничные для пациентов с "омикроном" своевременно продлевались при необходимости.

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Министр здравоохранения, в частности, отметил, что сейчас из-за особенностей нового штамма во многих случаях пациенту достаточно семи дней, чтобы побороть инфекцию. "Но люди по-разному переносят недуг. И если речь идет о более сложном течении болезни, то и лечение должно быть соответствующим. И больничный при необходимости, конечно, должен продлеваться", - обратил внимание Мишустин.

"Просьба проследить, чтобы во всех медучреждениях к этому относились внимательно", - добавил он.

Глава кабмина также попросил держать на особом контроле предоставление медпомощи детям и пациентам с заболеваниями, требующими непрерывного лечения, в том числе с онкологией. "Оказание такой помощи не должно останавливаться", - подчеркнул премьер.

Он также в очередной раз напомнил, что необходимо уделять внимание вакцинации и продолжать разъяснительную работу о необходимости не только сделать прививку, но и вовремя пройти ревакцинацию.