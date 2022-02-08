Молодые ученые СКФО показали на выставке в Нальчике проекты по решению актуальных проблем

НАЛЬЧИК, 8 февраля. /ТАСС/. Молодые ученые и школьники регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) представили проекты по решению актуальных проблем человечества на выставке инновационных проектов в Нальчике. Об этом сообщила журналистам проректор Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) по научно-исследовательской работе Светлана Хаширова.

Традиционная выставка инновационных проектов молодых ученых, посвященная Дню российской науки, проходит в КБГУ 8 февраля. В ней принимают участие молодые ученые, научные объединения и школьники из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Северной Осетии, Чечни, Дагестана и Ингушетии. Представлены 74 проекта, победителей определят в шести номинациях.

"Здесь очень много проектов, которые могут выйти на всероссийский и международный уровень, потому что все они касаются современной научно-исследовательской повестки, решения современных научных проблем, которые стоят и в нашем регионе, и по всей нашей стране. Очень интересные проекты представлены студентами нашего университета, касающиеся актуальных проблем по постковидной реабилитации, разработки лекарственных препаратов нового поколения, программ на основе искусственного интеллекта для дистанционного оказания медицинской помощи, новые антисептики, новые методы борьбы с амброзией", - рассказала Хаширова.

Проблема, возникающая в обществе в любой отрасли, должна решаться на основе научных исследований и данных, добавила она, и открытия молодых ученых нацелены на это. "Проблема будет решена качественно, если имеет научную основу, поэтому молодые ученые активно подключаются к решению актуальных проблем в регионе, в стране и мире. <...> Из Ингушетии приехали со своей сельскохозяйственной техникой, а они на первых выставках представляли просто макеты. На прошлогодней выставке наши ребята показали методику переработки одноразовых масок, сейчас мы ее по лицензионному договору передали заинтересованному предприятию. Проекты на этих выставках вырастают, внедряются, и это очень важно. За 16 лет выставок 15 проектов внедрено в жизнь, для нашей страны это прекрасный результат", - добавила Хаширова.

Ежегодно организаторами выставки инновационных проектов молодых ученых СКФО являются КБГУ, Кабардино-Балкарское региональное отделение Российского союза молодых ученых, Советы молодых ученых КБР и КБГУ, при поддержке Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР. В рамках выставки работает судейская комиссия из числа известных ученых, патентоведов, представителей министерства просвещения, науки и по делам молодежи, которая отберет лучшие проекты.