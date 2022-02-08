Фигурант дела "Воентелекома" Оглоблин частично погасил ущерб в 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший глава 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин, обвиняемый в хищении 1,6 млрд рублей, заявил в последнем слове, что частично погасил ущерб государству, передает корр. ТАСС из зала Московского гарнизонного суда, где слушается дело.

"Ваша честь, в своем последнем слове я еще раз хочу подчеркнуть, что полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном. Хочу обратить ваше внимание, что мной частично погашен ущерб государству вменяемый мне в вину", - сказал Оглоблин. Он не уточнил, в каком объеме выплатил сумму ущерба, но обязался продолжить выплаты ущерба.

Ранее в материалах дела говорилось, что ущерб по делу составляет 1,6 млрд рублей. "Хочу отметить также, что благодаря моим показаниям удалось разоблачить иных участников группы - Арсланова и Кутахова", - сказал Оглоблин.

В качестве смягчающих обстоятельств он просил учесть его командировки в Косово и Сирию.

После последнего слова суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Его оглашение назначено на 14 февраля на 12:00 мск.

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил приговорить Оглоблина к 4 годам и 11 месяцам колонии.

Дело "Воентелекома"

Генерал-майор является фигурантом дела в отношении экс-замглавы Генштаба РФ Халила Арсланова, имущество которого также арестовано в рамках расследования. В отношении Оглоблина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он обвиняется в махинациях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. Подрядчиком и исполнителем этих работ стала компания "Воентелеком". По версии следствия, Оглоблин через структуры этой компании организовал поставку маршрутизаторов по завышенным ценам. Он признал вину и дал показания на других фигурантов дела. По словам офицера, при поставках в Вооруженные силы РФ радиостанций "Азарт" почти готовые радиостанции закупались в Китае, а финальная сборка с установкой некоторых комплектующих происходила уже в России, что позволяло существенно экономить на производстве.

В рамках сделки со следствием Оглоблин рассказал о причастности к делу "Воентелекома" Арсланова и начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова. Дело Оглоблина было выделено в отдельное производство.

Уголовное дело "Воентелекома" было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы.