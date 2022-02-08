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В Москве планируют завершить строительство 22 спортивных объектов в 2022 году

Среди них: Международный центр самбо и Центр бокса в Лужниках

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Строительство 22 спортивных объектов планируется завершить в Москве в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"В 2022 году планируется завершить строительство 22 новых капитальных спортивных объектов, включая Международный центр самбо и Центр бокса в Лужниках, реконструкцию футбольного стадиона "Москвич" на Волгоградском проспекте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году был проведен капитальный ремонт 128 спортивных объектов и текущий ремонт 19 объектов. В планах на 2022 год - проведение капитального ремонта 132 объектов и текущий ремонт трех объектов.

"Кроме того, ведется плановая модернизация комплексов спортивных тренажеров, а также оборудования для воркаута, установленных во дворах, парках и на школьных стадионах. Среди основных задач в спортивной сфере на 2022 год увеличение числа москвичей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 5,75 млн; завершение строительства 22 объектов спортивной инфраструктуры и проведение более 15 тыс. физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарь", - говорится в сообщении.

О спорте в Москве

По данным пресс-службы, основной тенденцией прошедшего года стало восстановление активной спортивной жизни города после "паузы" 2020 года, спровоцированной пандемией COVID-19.

"По итогам 2021 года число москвичей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросло до 5,3 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году (2,1 млн). В городе прошло 115 крупных спортивных турниров (чемпионатов и кубков мира, Европы и России), 19,3 тыс. спортивных мероприятий, включенных в единый календарь, а также множество неофициальных спортивных соревнований", - говорится в сообщении.

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