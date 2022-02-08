Мишустин поручил губернаторам следить за наличием лекарств от ковида

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить, чтобы в регионах было достаточное количество препаратов от ковида для амбулаторных больных.

"Я хочу обратиться ко всем главам регионов: пожалуйста, продолжайте лично заниматься всеми вопросами, которые касаются борьбы с коронавирусом. Контролируйте, как идет оказание помощи гражданам, и внимательно следите за обеспечением препаратами тех, кто лечится амбулаторно", - поручил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что в настоящий момент в поликлиники поступает большое количество обращений. "Все, кому нужно, должны получать необходимые лекарства", - добавил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что решение задачи обеспечения людей лекарствами должно стать приоритетом работы губернаторского корпуса.

Глава правительства также призвал наращивать темпы вакцинации и создавать условия, чтобы можно было сделать прививку удобно и без очереди.