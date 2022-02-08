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Пандемия COVID-19

Мурашко заявил, что темпы вакцинации от ковида в РФ остаются на уровне показателей января

Глава Минздрава отметил, что они составляют около 250 на 100 тыс. населения

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России остаются такими же, как в январе, и составляют около 250 на 100 тыс. населения, сообщил во вторник глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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"Темпы вакцинации на первой неделе февраля остаются на уровне январского показателя - примерно 250 на 100 тыс. населения", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Министр отметил, что вакцинация и ревакцинация позволяют избежать тяжелого течения болезни.

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