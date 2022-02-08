Мурашко заявил, что темпы вакцинации от ковида в РФ остаются на уровне показателей января

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России остаются такими же, как в январе, и составляют около 250 на 100 тыс. населения, сообщил во вторник глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Темпы вакцинации на первой неделе февраля остаются на уровне январского показателя - примерно 250 на 100 тыс. населения", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Министр отметил, что вакцинация и ревакцинация позволяют избежать тяжелого течения болезни.