Red Wings может стать базовым авиаперевозчиком в одном из аэропортов Кубани

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings планирует стать базовым перевозчиком для одного из аэропортов Краснодарского края. Власти региона поддерживают данное желание, так как это добавит дополнительные рабочие места, налоговые поступления и новые направления полетов, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам встречи с руководством перевозчика.

"Мы заинтересованы в том, чтобы кубанские курорты можно было комфортно посещать круглый год, поэтому ищем партнеров. Одним из них может стать Red Wings. Поддерживаем их желание стать базовой авиакомпанией для одного из аэропортов края", - написал Кондратьев, не уточнив, о каком именно аэропорте речь.

Глава региона также отметил, что появление нового базового перевозчика сможет привнести в регион дополнительные рабочие места, налоговые поступления, новые направления полетов, а также положительно скажется на развитии курортов и делового туризма.

Кроме того, глава региона отметил, что в прошлом году пассажиропоток аэропортов края впервые в истории превысил 20 млн человек. Это на 49% больше, чем в допандемийном 2019 году.

В данный момент в Краснодарском крае работают четыре пассажирских аэропорта. Аэропорты в Краснодаре, Анапе и Сочи находятся под управлением управляющей компании "Аэродинамика", и имеют статус международных. Также аэропорт есть в городе Геленджике.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Турпоток на курортах Кубани по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.