В Кузбассе отменяют действие QR-кодов в общественных местах

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение об отмене QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе, которые действуют с середины ноября прошлого года при посещении заведений общественного питания, учреждений культуры и других общественных мест. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Кузбасса.

"В Кузбассе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий. Кроме того, временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 (19:00 мск) до 06:00 (02:00 мск)", - говорится в сообщении.