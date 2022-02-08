Останкинская телебашня покажет на фасаде число медалей россиян на Олимпиаде-2022

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Количество медалей команды комитета России на Олимпийских играх в Пекине начнут показывать на медиафасаде Останкинской телебашни с 9 февраля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"С 9 февраля на медиафасаде Останкинской башни начнется показ статистики общего количества медалей команды Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине-2022. Информация будет обновляться ежедневно в 18:00 вплоть до окончания Олимпиады 20 февраля. Ролик с общим количеством наград у российских спортсменов станет чередоваться на медиафасаде Останкинской башни с видеооткрыткой с пожеланием "Удачи нашим олимпийцам!", запущенной в день открытия Игр", - сообщили в пресс-службе.

Также в РТРС подчеркнули, что телепередачи Олимпийских соревнований из Пекина доступны для просмотра 100% жителей России, а 98,4% россиян могут принимать 20 телеканалов наземного цифрового эфирного телевидения. Право на трансляцию Олимпиады-2022 получили каналы первого мультиплекса "Первый канал", "Матч ТВ" и "Россия-1".

"Матч ТВ" покажет хоккей (кроме матчей сборной России), бобслей, санный спорт, скелетон, керлинг, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, шорт-трек, лыжный фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, горнолыжный спорт. "Первый канал" и "Россия-1" поделили между собой трансляции хоккейных матчей сборной России, фигурного катания, лыжных гонок и биатлона. 20 февраля в 15:00 мск "Первый канал" будет транслировать церемонию закрытия зимней Олимпиады. С программой показа соревнований можно ознакомиться в мобильном приложении "Телегид", приложение бесплатно для пользователей", - уточнили в пресс-службе.