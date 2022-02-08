Более 20 молодых ученых Свердловской области получили премии губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области поддержали премиями молодых ученых, работающих над проектами в области машиностроения, медицины, аграрных, гуманитарных и других наук. Лауреатами премии губернатора стали 22 человека, каждый из которых получит по 200 тыс. рублей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области во вторник.

"Мы выплатим по 200 тыс. рублей каждому. Интересно, что в этом году из 22 человек 12 лауреатов - это девушки. Они занимаются машиностроением, физикой, инженерными науками, медициной, экономикой, аграрными науками", - цитирует департамент губернатора области Евгения Куйвашева.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил, что в регионе в рамках национального проекта "Наука и университеты" созданы привлекательные условия для работы молодежи. Почти половина исследователей - 48% - моложе 40 лет.