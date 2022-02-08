В Санкт-Петербурге открыли выставку о наследии народов Карачаево-Черкесии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Выставка, знакомящая с наследием народов Карачаево-Черкесии, открылась в Российском этнографическом музее. Посетители смогут увидеть более 300 предметов, характеризующих культуру карачаевцев, ногайцев, черкесов и абазин, многие из них никогда ранее не выставлялись.

"Эта выставка, посвященная Карачаево-Черкесии, в некотором роде уникальная, потому что в настоящее время, к сожалению, [в Российском этнографическом музее] нет постоянной экспозиции "Северный Кавказ". Сейчас мы имеем возможность представить хотя бы одну республику. В Карачаево-Черкесии проживает много этнических групп - карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы. Мы сразу расскажем о нескольких народностях", - рассказала ТАСС один из кураторов выставки, научный сотрудник отдела этнографии народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана Рица Зельницкая.

Выставка, приуроченная к 100-летию образования Карачаево-Черкесской Республики, стала первой в юбилейном для Российского этнографического музея году - в 2022 году РЭМ празднует 120 лет с момента основания.

"Карачаево-Черкесия по праву гордится родным краем, самобытной древней культурой, именами и достижениями многих поколений предков, вписавших яркие страницы в историю Отечества", - сказал на церемонии открытия российский общественный деятель, заместитель председателя Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики Мусса Экзеков. По его словам, выставка дает возможность окунуться в уникальные традиции и богатейшую историю народов, проживающих в республике.

Уникальные предметы и их собиратели

Среди представленных экспонатов - музыкальные инструменты, предметы мусульманского культа, войлочные и ковровые изделия, костюмы, образцы золотошвейного искусства и многое другое.

"Мы решили пойти от собирателей - тех, благодаря кому мы все имеем, - отметила куратор. - Собирание материальных ценностей - шедевров и просто бытовых предметов - началось в начале XX века. Первая экспедиция была совершена Константином Александровичем Иностранцевым в 1906 году. Привез он тогда большую коллекцию, и многие из этих предметов представлены на выставке".

В их числе - карачаевские деревянная колыбель и куклы для детских игр. "Эти предметы никогда не выставлялись. Более 100 лет, получается, они у нас хранились", - подчеркнула Зельницкая. Куклы, изготовленные вручную, и костюм, в который они наряжены, показывает многогранность мастерства, которым владели карачаевские женщины. "Они золотым шитьем вышивали, работали с бархатом, с шелком. Тут мы видим и то, что торговля была (ткани привозные - прим. ТАСС)", - пояснила собеседница агентства.

Часть демонстрируемых предметов относится к коллекциям по черкесам, собранным одним из ведущих отечественных кавказоведов Александром Миллером. Среди примечательных предметов куратор назвала изготовленный из шкуры коврик для намаза, относящийся предположительно к концу XIX - началу XX века. На коврике остались следы от колен человека, совершавшего на нем молитву.

Значительный вклад в формирование уникальных коллекций музея по Карачаево-Черкесии также внесла этнограф Евгения Студенецкая. В ходе 32 экспедиций на Кавказ, осуществленных с ее участием, были собраны более 50 вещевых коллекций и 85 фотоколлекций. Среди интересных предметов, которые вошли в число экспонатов выставки, - тамги (печати или клейма) некоторых карачаевских родов. "Они в нашем музее тоже никогда не выставлялись. Их общая фотография была представлена на Всемирном исламском конгрессе в 90-е годы: к конгрессу была сделана выставка, посвященная искусству ислама. А сейчас их смогут увидеть воочию", - рассказала куратор.

В музее отметили, что экспонаты выставки отражают не только самобытность каждой этнической культуры Карачаево-Черкесии, но также их сходство, которое сложилось в процессе длительного соседства и культурного взаимодействия как в рамках республики, так и северокавказского региона в целом. Выставка "Культура без границ: наследие народов Карачаево-Черкесии в собрании Российского этнографического музея" продлится до 17 апреля.

Выездной семинар и встреча со студентами

Зельницкая добавила, что в ближайшее время также пройдет серия научно-просветительских мероприятий, посвященных столетию Карачаево-Черкесии. "У нас будет выездной семинар с Кунсткамерой, посвященный этой дате и выставке. В марте мы планируем круглый стол, посвященный наследию народов КЧР. В нем примут участие ученые, которые поделятся своими научными достижениями", - анонсировала куратор.

Кроме того, 3 марта в Российском этнографическом музее состоится встреча со студентами, на которой ведущие специалисты по Кавказу расскажут об образах и стереотипах, связанных с этим регионом.