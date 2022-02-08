Стратегию развития региональной инновационной системы КБР до 2030 года разработают к осени

НАЛЬЧИК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) создают стратегию развития региональной инновационной системы до 2030 года, документ представят в сентябре 2022 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

Глава КБР Казбек Коков в День российской науки провел заседание Совета по вопросам высшего образования и науки, который был создан в сентябре 2020 года. На заседании подвели итоги 2021 года - Года науки и технологий.

"Глава Кабардино-Балкарии заострил внимание на принципиальной важности наращивания инновационного потенциала республики и его практического применения для решения общественно значимых задач. Руководитель региона поручил рабочим группам Совета активно включиться в работу, завершить к сентябрю разработку стратегии развития региональной инновационной системы Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года", - говорится в сообщении.

В регионе обсуждаются возможности создания дополнительных инструментов поддержки научно-исследовательских проектов как за счет средств республиканского бюджета, так и через участие в грантовых программах федерального уровня. С этой целью планируется подписание соглашения между Российским научным фондом и правительством республики о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований.

Инфраструктура научных организаций республики включает 89 лабораторий и научно-образовательных центров, четыре центра коллективного пользования, шесть научных установок, 11 научно-инновационных центров. В течение года ученые КБР реализовали 27 образовательных проектов, провели 36 международных, межрегиональных и региональных научных конференций. "При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда вузами и научными учреждениями КБР получена финансовая поддержка на реализацию 119 исследовательских проектов, 73 патента и 121 авторское свидетельство на изобретения по таким направлениям, как метеорология, химия, программы ЭВМ, ветеринарные препараты, селекция, природоохранное и мелиоративное строительство", - уточнили в пресс-службе.