В Италии отменяют ношение масок на улице

РИМ, 8 февраля. /ТАСС/. Обязательное ношение масок на открытом воздухе отменяется на всей территории Италии за исключением ситуаций, когда есть скопление людей. Соответствующее распоряжение министра здравоохранения республики Роберто Сперанцы вступит в силу 11 февраля, сообщает во вторник газета Corriere della Sera.

"Маски на открытом воздухе больше не являются обязательными, в то же время до 31 марта средства индивидуальной защиты (маски) необходимо носить в закрытых помещениях", - говорится в распоряжении. Ношение масок в помещениях не распространяется только на детей младше шести лет, людей с заболеваниями, которые не позволяют использовать маски, а также тех, кто занимается спортом.

31 марта истекает срок режима чрезвычайной ситуации, действующего в связи с пандемией. Как сообщает газета la Repubblica, начиная с марта может быть возвращена 100%-ная заполняемость стадионов.

Власти страны говорят об улучшении эпидемиологической ситуации на фоне высокого уровня вакцинации населения, несмотря на большое число заразившихся омикрон-штаммом. За минувшие сутки в стране число новых случаев заражения превысило 100 тыс., зафиксировано 415 случаев смерти от последствий коронавирусной инфекции. В настоящий момент коронавирусом в Италии заражены чуть более 1,9 млн человек, но число госпитализаций (чуть более 18 тыс.) и пациентов в отделениях интенсивной терапии (1,3 тыс.) снижается.