РБК: гендиректор ТНТ Петренко уйдет с телеканала

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Гендиректор телеканала ТНТ, автор концепции шоу "Дом-2" Роман Петренко уйдет с телеканала, руководить вещателем будет заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на источники на медиарынке.

Петренко останется в "Газпром-медиа" (холдингу принадлежит телеканал) на должности советника гендиректора. Исполняющим обязанности руководителя ТНТ станет Тина Канделаки, которая является управляющим директором всего подразделения "Газпром-медиа", отвечающего за развлекательные телеканалы.

По данным источника РБК, Петренко также поступило предложение присоединиться к команде новой компании Originals Production, которую в январе 2022 года создали "Национальная медиа группа" и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян.

В пресс-службе "Газпром-медиа" отказались от комментариев, а Канделаки не ответила на вопросы РБК, связаться с Петренко изданию не удалось.