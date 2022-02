ТАСС, 8 февраля. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием "Как предотвратить следующую пандемию" (How to Prevent the Next Pandemic). В ней предприниматель описал шаги, при помощи которых можно избежать пандемий в будущем, а также обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете.