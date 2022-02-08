В Пскове изменили график работы пунктов вакцинации в пользу выездов врачей к пациентам

ПСКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области, где во вторник выявлено наибольшее за всю историю пандемии в регионе число заразившихся коронавирусом, сократили время работы центров вакцинации до 17:00 мск, чтобы в остальное рабочее время медики из таких центров могли отрабатывать вызовы на дом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона по итогам совещания губернатора Михаила Ведерникова с руководителями органов исполнительной власти области.

По оценке властей, сейчас в регионе "колоссальная нагрузка на систему здравоохранения". В ходе совещания Михаил Ведерников отметил, что в социальных сетях поступает много жалоб на работу службы "122", людям сложно дозвониться до операторов. В связи с этим губернатор поручил управлению цифрового развития и связи Псковской области увеличить число сотрудников горячей линии.

"Губернатор согласовал сокращение режима работы пунктов вакцинации до 17:00. Освободившиеся сотрудники будут помогать с отработкой вызовов на дом. За последнюю неделю нагрузка на поликлиники Пскова и Великих Лук серьезно выросла. Только в Псковской городской поликлинике за день принимают до 800 вызовов и более. Кроме того, в лечебном учреждении работает горячая линия (кол-центр), специалисты которой обрабатывают ежедневно 700-800 звонков", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент полностью вакцинированы более 280 тыс. жителей региона, "На лечении с COVID-19 находится более 7,6 тыс. человек, из них 2,5 тыс. - дети. В общем количестве заболевших всего 5% требуют госпитализации. За последнюю неделю заболеваемость ковидом в Псковской области выросла на 68%, до 2 647 случаев. Наибольший рост - в 2,3 раза - отмечен среди детей и подростков до 17 лет", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 78 864, выздоровели 72 357 пациентов, 1 481 умер. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.