Кувейтские женщины протестуют против запрета на йога-ретриты в пустыне

КАИР, 8 февраля. /ТАСС/. Десятки женщин приняли участие в акции у здания парламента Кувейта, протестуя против запрета на проведение йога-ретритов в пустыне. Как сообщила во вторник газета Gulf News, таким образом кувейтянки выступили против действий властей, расценив их как попытку ограничить права и свободы женщин эмирата.

На минувшей неделе правительство ввело запрет на йога-ретриты - предназначенные только для женщин выездные практики йоги в пустыне, сочтя их неприличными и аморальными. Это произошло после того, как МВД не допустило проведения одного такого йога-ретрита, который запланировала телеведущая и инструктор по йоге Иман аль-Хусейнан. Официальной причиной отказа стало отсутствие необходимых разрешений. Всему этому предшествовали заявления некоторых депутатов парламента о том, что йога в принципе является враждебной кувейтскому обществу практикой.

Однако далеко не все разделяют точку зрения консервативных парламентариев. К женщинам у парламента, выступавших за равные права и против вмешательства властей эмирата в личные дела женщин, присоединились и некоторые поддержавшие их мужчины. Многие в стране также осудили запрет мероприятия как посягательство на свободы в Кувейте.

Тем временем Иман аль-Хусейнан уже обратилась с жалобой на решение МВД в прокуратуру, заявив о намерении обжаловать его.

Йога-ретриты (практики глубокого погружения в уединении от общества) приобрели в последние годы большую популярность в арабских странах. Практически повсеместно они проводятся в пустыне или на море исключительно для женщин и занимают два-три дня.