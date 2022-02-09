Премьера военной драмы "Однажды в пустыне" о событиях в Пальмире состоялась в Москве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьера остросюжетной драмы "Однажды в пустыне" режиссера Андрея Кравчука, сюжет которой разворачивается в период разминирования древней сирийской Пальмиры, состоялась в столичном киноцентре "Октябрь". Создатели стремились создать кино о современных военных, которое сможет тронуть зрителей, рассказал продюсер проекта Алексей Учитель.

Премьера состоялась в главном зале киноцентра: в холле разместили мольберты с картинами исторического разминирования Пальмиры, которые предоставили инженерные войска. Перед началом показа на сцене для гостей играл духовой оркестр. "Это кино сделано замечательными людьми. Очень сложно снимать современную картину о военных, о нашей армии, и при этом избежать ложного патриотизма, снимать кино, которое эмоционально, по-человечески нас всех тронет. Мне кажется, это удалось сделать. Надеюсь, у вас оно тоже найдет отклик", - сказал Учитель, представляя картину. Он особо поблагодарил за содействие в создании фильма Минобороны РФ.

Главным героем фильма становится сапер по фамилии Шаберов. По сюжету он отправляется на разминирование захваченной боевиками Пальмиры и мечтает вновь увидеть местную девушку, которой сумел помочь. По мере приближения к древнему городу отношения внутри военного отряда усложняются, а обстановка вокруг становится все более напряженной. Сценарий картины написал Ариф Алиев. "Когда Алексей Ефимович предложил мне сделать этот проект, я прочитал сценарий и сразу в него влюбился. Я попал в уютную семейную атмосферу, полную любви и заботы, на студии "Рок", - поделился Кравчук.

Режиссер назвал "Однажды в пустыне" фильмом о дружбе, любви, преданности и долге. "Он рассказывает о непростых человеческих отношениях и о том, что место для подвига есть и в наши дни", - добавил Кравчук.

Роли в картине исполнили Александр Робак, Екатерина Нестерова, Павел Чинарев и другие. "Мы делали очень честное кино, надеюсь, что у нас это получилось", - подчеркнул Робак.

Консультант проекта от инженерных войск Николай Донюшкин отметил достоверность образа капитана Шаберова, которого военные начали воспринимать "как одного из товарищей". "Мы считаем, что его образ стоит в одном ряду с теми классическими образами, которые были созданы еще в советском кино. <…> Образ Шаберова объединил в себе все черты современного российского сапера. Именно поэтому мы будем просить актера Александра Робака позировать в Студии Грекова (Студия военных художников имени Грекова - прим. ТАСС) для создания памятника в сквере военных инженеров в парке "Патриот", - рассказал он со сцены.

Фильм создавался киностудией "Рок" при поддержке Фонда кино, телекомпании НТВ и Министерства обороны РФ. Он выходит в широкий прокат 17 февраля.

О Пальмире

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.