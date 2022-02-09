Эксперты рассказали о проблемах программ обучения языкам народов Севера

ТАСС, 9 февраля. Существующие программы обучения языкам народов Севера не учитывают особенности разных поколений, в том числе молодежи и подростков, считают участники онлайн-конференции "Родные языки и культура коренных малочисленных народов России. Видение и действия молодежи", организованной межрегиональной общественной организацией "Объединение коренных малочисленных народов "Союз" ("КМНСОЮЗ").

"Проблема при изучении языков коренных малочисленных народов Севера заключается в том, что не происходит социализация людей на целевом языке разных поколений. Больше всего внимания уделяется школьному образованию. Однако связь поколений в рамках работы школы никак не налаживается. Другая проблема заключается в том, что многие знают, понимают языки коренных малочисленных народов Севера, но никак не используют их, это проблема пассивных носителей языка. Именно на решение этих проблем направлена работа языковых разговорных клубов", - рассказал научный сотрудник научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН Василий Харитонов.

Эксперт считает, что необходимо использовать коммуникативный подход при языковом возрождении. Ученый инициировал работу разговорного клуба, где ребята в процессе изучения языка рисуют комиксы, создают мультфильмы, снимают клипы. Так достигается сразу несколько целей: подростки социализируются в дружественной среде, творчески развиваются в равных условиях с учетом собственных наклонностей и желаний. Интересная форма работы клуба, предложенная Харитоновым, - личный разговорник. Участник клуба анализирует, какие фразы он употребляет чаще всего, делает из них своего рода коллекцию и приносит на заседание клуба с тем, чтобы перевести - самостоятельно или вместе с сообществом - и пополнить общий словарь слов и выражений.

Язык через игры

На коммуникативную и игровую формы обучения языкам направлена первая стратегическая настольная игра на языках народов Севера, Сибири и Дальнего Востока "Стойбище". Разработчик игры младший научный сотрудник лаборатории исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Карина Шейфер отметила, что в этом году выйдут версии на мансийском и саамских языках. Методический комплекс разработан непосредственно для коренных малочисленных народов с целью освоения родного языка в игре.

"За два года существования проекта уже подготовлена целая серия игр на семи языках. Выпущено 19 тиражей общим числом в 3 350 наборов. Настольные игры разработаны на диалектах эвенкийского и эвенского языков, корякском, алюторском, долганском, североюкагирском и южноюкагирском языках. На данный момент ведется разработка игр на мансийском и саамских языках, их выпуск планируется в 2022 году. В планах авторов создание игр на языках всех народов, чей традиционный образ жизни был связан с оленеводством", - сказала Шейфер.

По словам Шейфер, настольные игры получают бесплатно образовательные и социальные учреждения, а также учреждения культуры в местах компактного проживания коренных народов. Игры распространяются среди школ, детских садов, домов культуры, клубов, библиотек, музеев, этноцентров, творческих коллективов, родовых общин и многодетных семей.

Игра "Стойбище" служит инструментом поддержки и сохранения национальных языков, находящихся под угрозой исчезновения. "Настольная игра предназначена как для освоения языка с нуля, так и для развития коммуникативных навыков при наличии определенного уровня владения родным языком. Сюжет настольной игры отражает оленеводческую традицию и обычаи северных народов", - отметила Шейфер.

Цифровизация и языки коренных народов

Эксперты уверены, что обучение языкам народов Севера невозможно без цифровизации. В частности, в Мурманской области разработали приложение для мобильных телефонов "Самь килл" (Sami language), которое позволит изучать кильдинский диалект языка коренного малочисленного народа Севера - саами. Как рассказала председатель Саамского собрания "Самь Соббар" Полина Харыбина, всего в приложении более 800 звуковых файлов. Глоссарий приложения включает в себя набор слов и фраз, описывающих быт оленеводов и жизнь в тундре.

Исполнительный директор межрегиональной общественной организации "КМНСОЮЗ" Антонина Горбунова представила участникам конференции языковой портал коренных малочисленных народов Севера, разработанный организацией. Он содержит сведения о Международном десятилетии коренных народов, успешные цифровые практики сохранения языков народов России, мобильные приложения по изучению нанайского, ительменского, ульчского, саамского языков, финно-угорский разговорник, онлайн-переводчики мансийского и эвенкийского языков.

Кроме этого, на портале создан и будет пополняться медиатека мультфильмов, подкастов, аудиосказок, музыкальных клипов на языках народов Севера.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период 2022-2032 годов Международным десятилетием языков коренных народов. Десятилетие объявлено для привлечения внимания к проблеме катастрофической утраты языков коренных народов и необходимости сохранять, возрождать, популяризировать эти языки, предпринимать дальнейшие экстренные шаги на национальном и международном уровнях.