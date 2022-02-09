Более 300 детских садов Якутии реализуют программу полилингвального образования

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Более 300 учреждений дошкольного образования в Якутии реализуют программу изучения родных и иностранных языков, сообщил ТАСС в среду директор регионального института развития образования и повышения квалификации Ньургун Павлов.

"Программа полилингвального образования реализуется в 315 детских садах Якутии. Дошкольники изучают, кроме русского и родного, иностранный язык. Есть детские сады, где образовательный процесс ведется на трех языках - якутском, русском и английском. При этом в якутских группах некоторые дисциплины дополнительного образования ведутся на русском языке, в русских группах дети обучаются разговорному якутскому языку, в якутских и русских группах в старших и подготовительных группах преподается английский язык", - сказал Павлов.

Он добавил, что работают группы на эвенкийском, эвенском, юкагирском, долганском, чукотском языках, которые признаются местными официальными языками в местах проживания этих народов и используются наравне с государственными языками.

В Якутии, по данным Федерального института родных языков народов Российской Федерации, только в 40 школах из 70 в местах компактного проживания коренных народов Севера изучают родной язык.