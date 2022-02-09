Эксперт: отмена карантина для контактных может привести к росту заболеваемости ковидом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Отмена карантина для людей, контактировавших с заболевшими ковидом, может поспособствовать росту заболеваемости в ближайшие несколько недель. Однако в целом такое решение было принято в виду того, что штамм "омикрон" переносится легче, чем "дельта", а также как вынужденная экономическая мера, заявила ТАСС терапевт клинического госпиталя на Яузе ГК "Медскан" Мария Лисина.

"Отмена карантина для контактных по ковиду, конечно, никоим образом не будет способствовать снижению роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Наоборот, мне кажется, это мера, которая будет способствовать тому, что заболеваемость в ближайшие 2-4 недели будет продолжать расти, и люди, естественным образом перенося заболевание, будут приобретать иммунитет", - сказала она.

Вместе с тем она отметила, что штамм "омикрон" клинически протекает намного легче, чем "дельта". Кроме того, сама по себе отмена карантина для контактных пациентов была введена как вынужденная экономическая мера. "Отмена карантина прежде всего даст некоторую свободу людям, потому что чисто физически из-за ряда экономических соображений не все могут себе позволить соблюдать именно семидневный карантин", - пояснила Лисина.

По словам специалиста, прогнозировать дальнейшее движение эпидемического процесса пока трудно. "Как уже показывает динамика наблюдения за последние пару лет, вирусу невыгодно убивать, ему невыгодно становиться сильнее. Только когда он становится слабее, приспосабливается в данном случае к изменяющимся условиям, благодаря этому он может выжить", - добавила она.

В целом, мутации коронавируса свидетельствуют о том, что пандемия закончится, а само заболевание станет сезонным, сообщила ТАСС заведующая эпидемиологическим отделом клиники Hadassah Medical Moscow ГК "Медскан" эпидемиолог высшей категории Оксана Чикина. "Заболевание у многих протекает в легкой форме, это как раз и говорит о том, что пандемия, вероятно, уйдет, и вирус будет циркулировать в нашей среде небольшими подъемами и спадами заболевания при определенных условиях, например формирование новых коллективов, и т. д. В связи с чем, коронавирусная инфекция останется с нами в виде ОРВИ и гриппа", - добавила она.

Ранее Роспотребнадзор принял постановление, согласно которому с 6 февраля в России отменяется карантин для контактных по ковиду лиц. Как пояснила позже глава ведомства Анна Попова, такое решение было принято ввиду особенностей омикрон-штамма коронавируса и развития эпидпроцесса в целом.