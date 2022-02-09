Трассы к местам отдыха на юге Приморья отремонтируют по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Трассы к местам отдыха на юге Приморья, куда приезжают туристы со всего Дальнего Востока, отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В список первоочередных объектов на 2022 год вошли дороги в четырех муниципальных образованиях, сообщила в среду пресс-служба правительства края.

"По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году приведут в порядок участок с 7 по 12 км дороги Киевка - Преображение в Лазовском муниципальном округе. <...> В Находкинском городском округе уже заключен контракт на ремонт автодороги Артем - Находка - порт Восточный <...> район микрорайона Врангель", - говорится в сообщении.

Текущий ремонт пройдет также на дорогах в Хасанском районе, а в 2023 году планируется отремонтировать участок автомобильной дороги Раздольное - Хасан - Безверхово. Кроме того, в Большом Камне продолжится ремонт дорожного полотна, расчистка придорожных кюветов, устранение ям на дорогах, ведущих к пляжам.

Юг Приморья привлекает наибольшее число туристов со всего Дальнего Востока благодаря множеству живописных бухт, пляжей и уникальной природы. Здесь встречаются как южные, так и северные виды растений, многие из них эндемики и занесены в Красную книгу. На территории Хасанского района находятся Дальневосточный морской заповедник и нацпарк "Земля леопарда".

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в России до 2030 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.