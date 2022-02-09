Эксперт: "омикрон" может не полностью вытеснить "дельту"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Заведующий лабораторией биотехнологии Центра им. Гамалеи Сергей Альховский считает, что штамм коронавируса "дельта" может быть не полностью вытеснен "омикроном" и имеет шанс дальше циркулировать, но в меньшем объеме. Также эксперт в интервью газете "Известия" отметил, что иммунитет, приобретенный после "омикрона" вряд ли будет хорошо работать против "дельты".

"Хотя "омикрон" сейчас явно доминирует, у меня нет абсолютной уверенности, что "омикрон" стопроцентно вытеснит "дельту", как "дельта" вытеснила другие варианты, которые были до нее. Все-таки этот штамм очень сильно отличается антигенно и от "дельты", и от предшествующих вариантов. Это говорит о том, что иммунитет, приобретенный после него, через какое-то время после выздоровления вряд ли будет эффективно работать против "дельты" или похожих штаммов. В этом случае штамм "дельта" имеет шанс и дальше циркулировать, конечно, в несравнимо меньшем объеме, но полностью не исчезая", - пояснил Альховский.

Эксперт рассказал изданию, что антитела к "дельте" не являются защитой от "омикрона".

"Те антитела к "омикрону", которые возникают, не очень эффективно взаимодействуют с "дельтой". Однако при высоком титре антитела против "дельты" более или менее нейтрализуют "омикрон". Как это работает в обратную сторону, пока не ясно", - отметил Сергей Альховский.