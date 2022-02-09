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Десять групп в колледжах и техникумах Камчатки перевели на дистант из-за коронавируса

На дистанционном обучении находятся порядка 240 студентов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Десять студенческих групп - порядка 240 человек, переведены на Камчатке на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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"На 9 февраля в колледжах и техникумах по COVID-19 закрыто 10 групп, на дистанционном обучении находятся порядка 240 студентов. Сегодня проводится мониторинг состояния здоровья учащихся техникумов и колледжей, те группы, где количество заболевших превысит 20%, отправятся на карантин, остальные приступят к обучению в очном формате. При этом на Камчатке сейчас нет классов в школах, отправленных на дистанционное обучение по причине выявления COVID-19 у кого-то из учеников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно новым правилам Роспотребнадзора, на карантин не будут отправляться школьные классы из-за одного ребенка с коронавирусом, на дистанционное обучение теперь переводятся только классы или группы, где ковидом болеют более 20% учащихся.

В краевом Минздраве ТАСС уточнили, что в настоящий момент фиксируется максимальное с начала пандемии количество заразившихся коронавирусом за сутки - свыше 350. На закрытый режим работы переведены Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа, посещения этих учреждений запрещены.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября в учреждения органов власти, заведения общепита на Камчатке можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 138 тыс. человек.

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РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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