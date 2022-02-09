Власти Малайзии не подтвердили готовность открыть границы с 1 марта

СИНГАПУР, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Малайзии рассмотрит предложение экспертов по скорейшему открытию границ, однако данное решение требует согласованности позиций нескольких ведомств. Так прокомментировал старший министр, министр обороны Хишамуддин Хуссейн рекомендации национального комитета по восстановлению экономики открыть границы с 1 марта.

"Мы поставили задачу Минздраву, министерству туризма, искусств и культуры, Управлению иммиграции изучить данный вопрос и подготовить заключение, которое будет представлено на рассмотрение кабмина и правительственного комитета по борьбе с распространением COVID-19", - цитирует в среду чиновника газета Star.

"Это очень важное решение, необходимо также учесть, что многие другие страны по-прежнему не открывают свои границы", - добавил старший министр.

Хишамуддин также отметил, что Малайзия, несмотря на новый всплеск числа инфицированных коронавирусом, "продолжит курс на переход от пандемии коронавируса к эндемии". "Система здравоохранения функционирует стабильно", - указал он. По его словам, власти "не намерены повторно вводить масштабные социальные ограничения".

Премьер-министр Исмаил Сабри Якоб ранее заявил, что говорить о завершении пандемии можно будет, когда суточный рост не будет превышать тысячу случаев. Вместе с тем Минздрав во вторник сообщил, что данный показатель впервые с сентября достиг 14 тыс. инфицированных в день.