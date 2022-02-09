СМИ: усталость и головокружение могут быть симптомами "омикрона" BA.2

ТАСС, 9 февраля. Симптомы "усталость" и "головокружение" могут быть ранними признаками заражения версией омикрон-штамма коронавируса BA.2. Об этом во вторник сообщила газета Daily Mirror со ссылкой на Национальную систему здравоохранения (NHS) Великобритании.

"Они (эти симптомы) могут появляться и исчезать в течение дня. Если они [проявляются] постоянно <...>, вам следует сообщить об этом своему врачу", - приводит газета заявление организации.

Как отмечает издание со ссылкой на председателя Южноафриканской медицинской ассоциации доктора Анжелику Кутзи, среди симптомов заражения новым подвидом омикрон-штамма также могут быть боли в мышцах.

Согласно исследованию датских ученых, подвид омикрон-штамма ВА.2 более заразен, им также чаще заражаются вакцинированные от коронавируса. По данным руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в России этот подвид выявлен в 44 регионах, его доля составляет 3% от общего числа заразившихся.